В Петербурге ввели курортный сбор

В Санкт-Петербурге ввели курортный сбор, он будет действовать с 1 октября 2023 года по 31 декабря 2024-го. При этом взимать средства начнут лишь с 1 апреля 2024 года. Соответствующий закон подписал губернатор Александр Беглов.

Об этом пишет сайт kp.ru. Плата за сутки составит 100 рублей, первый день пребывания в городе будет бесплатным, уточнили в пресс-службе Смольного.

Сбор решено взимать в рамках эксперимента по развитию курортной инфраструктуры, отмечается в сообщении ведомства.

Собранные средства пойдут на проектирование, строительство, реконструкцию, содержание, благоустройство и ремонт объектов курортной инфраструктуры. Перечень работ установит городское правительство.

Уточняется, что от уплаты курортного сбора освободили более 20 категорий граждан.

Ранее сообщалось, что реконструкцию здания бывшей богадельни и школы Садовникова и Герасимова в Санкт-Петербурге должны завершить в 2023 году.