В Петербурге ввели курортный сбор
- Gettyimages.ru
- © Gonzalo Azumendi
Об этом пишет сайт kp.ru. Плата за сутки составит 100 рублей, первый день пребывания в городе будет бесплатным, уточнили в пресс-службе Смольного.
Сбор решено взимать в рамках эксперимента по развитию курортной инфраструктуры, отмечается в сообщении ведомства.
Собранные средства пойдут на проектирование, строительство, реконструкцию, содержание, благоустройство и ремонт объектов курортной инфраструктуры. Перечень работ установит городское правительство.
Уточняется, что от уплаты курортного сбора освободили более 20 категорий граждан.
Ранее сообщалось, что реконструкцию здания бывшей богадельни и школы Садовникова и Герасимова в Санкт-Петербурге должны завершить в 2023 году.