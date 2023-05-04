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Реконструкцию здания бывшей богадельни в Петербурге завершат в 2023 году

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Реконструкцию здания бывшей богадельни и школы Садовникова и Герасимова в Санкт-Петербурге должны завершить в 2023 году.
Реконструкцию здания бывшей богадельни в Петербурге завершат в 2023 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС) в Петербурге.

Здание находится в оперативном управлении академии с 2014 года.

«На сегодняшний день подрядчиками выполнена большая часть работ: усилен конструктив здания, произведена замена перекрытий и инженерных коммуникаций, продолжается реставрация фасадов и внутренних элементов, уже начались работы по благоустройству территории и монтаж инженерного оборудования», — отметили в РАНХиГС.

Там также сообщили, что многие детали утерянного интерьера пришлось восстанавливать заново.

Здание построено в конце XIX века по проекту архитектора Фёдора Харламова при участии Василия Токарева.

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что в Москве отреставрируют построенное по проекту архитектора Ушакова здание начала XX века.

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