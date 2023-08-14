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Путин поручил к 15 декабря дать право регионам России вводить курортный сбор

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По поручению президента России Владимира Путина, к 15 декабря правительство страны должно представить изменения в законодательство, которые дадут российским регионам право вводить курортный сбор.
Путин поручил к 15 декабря дать право регионам России вводить курортный сбор
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте Кремля.

Уточняется, что это решение основано на опыте успешной реализации такого эксперимента в ряде регионов, включая Крым, Алтайский край, Краснодарский край и другие.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге ввели курортный сбор, он будет действовать с 1 октября 2023 года по 31 декабря 2024-го. При этом взимать средства начнут лишь с 1 апреля 2024 года.

Также руководитель по продвижению бренда работодателя и внутренним коммуникациям «Работа.ру» Татьяна Мощагина рассказала, что работодатели должны возмещать курортный сбор сотруднику в командировке.

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