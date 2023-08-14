Путин поручил к 15 декабря дать право регионам России вводить курортный сбор
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте Кремля.
Уточняется, что это решение основано на опыте успешной реализации такого эксперимента в ряде регионов, включая Крым, Алтайский край, Краснодарский край и другие.
Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге ввели курортный сбор, он будет действовать с 1 октября 2023 года по 31 декабря 2024-го. При этом взимать средства начнут лишь с 1 апреля 2024 года.
Также руководитель по продвижению бренда работодателя и внутренним коммуникациям «Работа.ру» Татьяна Мощагина рассказала, что работодатели должны возмещать курортный сбор сотруднику в командировке.