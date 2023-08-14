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Врач Денисюк рекомендовала делать массаж глаз, чтобы они меньше уставали

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Врач-офтальмолог, офтальмохирург АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Виктория Денисюк рассказала, что нужно делать, чтобы глаза меньше уставали.
Врач Денисюк рекомендовала делать массаж глаз, чтобы они меньше уставали
  • Gettyimages.ru
  • © AndreyPopov

В беседе с РИАМО офтальмолог посоветовала чаще моргать и использовать специальные капли, чтобы увлажнить глаза и предотвратить их сухость.

«Регулярно делайте гимнастику для глаз, включающую массаж и упражнения для мышц глаз», — также рекомендовала Денисюк.

По её словам, не стоит работать за компьютером при ярком свете, в темноте или перед сном.

Ранее диетолог, нутрициолог, терапевт и автор курса «Стройная жизнь» Александра Разарёнова рассказала о продуктах, полезных для здоровья глаз.

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