Врач Денисюк рекомендовала делать массаж глаз, чтобы они меньше уставали
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В беседе с РИАМО офтальмолог посоветовала чаще моргать и использовать специальные капли, чтобы увлажнить глаза и предотвратить их сухость.
«Регулярно делайте гимнастику для глаз, включающую массаж и упражнения для мышц глаз», — также рекомендовала Денисюк.
По её словам, не стоит работать за компьютером при ярком свете, в темноте или перед сном.
Ранее диетолог, нутрициолог, терапевт и автор курса «Стройная жизнь» Александра Разарёнова рассказала о продуктах, полезных для здоровья глаз.