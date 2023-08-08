Диетолог Разарёнова рассказала о пользе брокколи и тунца для здоровья глаз
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«Шпинат, капуста и брокколи содержат лютеин и зеаксантин, которые помогают защитить сетчатку глаз. Лосось, сардины и тунец содержат омега-3 жирные кислоты, которые помогают улучшить зрение и защитить от возрастных изменений», — заявила она в беседе с «Радио 1».
По её словам, также полезны яйца, которые содержат лютеин и зеаксантин, а также витамин Е.
Как отметила эксперт, витамин С, необходимый для здоровья глаз, есть в апельсинах, манго, клюкве и ежевике.
Ранее врач-диетолог Лидия Ионова в беседе с НСН выразила мнение, что не существует продуктов, способных действительно повысить настроение.