Врач Денисюк рекомендовала при синдроме «сухого глаза» использовать увлажняющие капли

Врач-офтальмолог, офтальмохирург АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Виктория Денисюк рассказала, как справиться с синдромом «сухого глаза».

В беседе с РИАМО врач рассказала, что такой синдром может появиться при работе за компьютером.

Денисюк советует использовать увлажняющие капли при работе за компьютером, но перед этим проконсультироваться со специалистом.

Кроме того, чтобы сберечь глаза, врач рекомендует сидеть на расстоянии не менее 30—40 см от монитора, при этом стоит настроить комфортный шрифт и яркость экрана. Не менее важно работать при достаточном освещении.

Ранее профессор кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения, доктор медицинских наук Дмитрий Березовский предупредил, что длительное нахождение за компьютером в сидячем положении может негативно сказаться на здоровье.