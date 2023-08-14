АвтоВАЗ возобновил производство автомобилей Lada Largus в Тольятти

АвтоВАЗ сообщил о возобновлении производства автомобилей Lada Largus на заводе в Тольятти.

«Компания перезапускает производство этого автомобиля на месяц раньше намеченного срока. Всего в августе 2023 года планируется произвести 650 автомобилей Lada Largus различных модификаций», — говорится в официальном сообщении.

В компании уточнили, что предполагается в рамках заданных объёмов выпустить в том числе и машинокомплекты для опытной партии электромобилей LADA e-Largus.

Также на заводе в Тольятти планируется выпустить несколько кузовов, которые будут использоваться в Ижевске для наладки технологического оборудования.

В начале августа компания сообщила о решении перенести производство Lada Largus из Тольятти на завод в Ижевск.

Также отмечалось, что АвтоВАЗ не планирует повышать цены на базовые и бюджетные версии своих автомобилей. В компании решили увеличить объём производства самых бюджетных модификаций Lada.

Также стало известно, что инвестпрограмма АвтоВАЗа составит несколько десятков миллиардов в 2023 году.