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АвтоВАЗ возобновил производство автомобилей Lada Largus в Тольятти

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АвтоВАЗ сообщил о возобновлении производства автомобилей Lada Largus на заводе в Тольятти.
АвтоВАЗ возобновил производство автомобилей Lada Largus в Тольятти
  • РИА Новости

«Компания перезапускает производство этого автомобиля на месяц раньше намеченного срока. Всего в августе 2023 года планируется произвести 650 автомобилей Lada Largus различных модификаций», — говорится в официальном сообщении.

В компании уточнили, что предполагается в рамках заданных объёмов выпустить в том числе и машинокомплекты для опытной партии электромобилей LADA e-Largus.

Также на заводе в Тольятти планируется выпустить несколько кузовов, которые будут использоваться в Ижевске для наладки технологического оборудования.

В начале августа компания сообщила о решении перенести производство Lada Largus из Тольятти на завод в Ижевск.

Также отмечалось, что АвтоВАЗ не планирует повышать цены на базовые и бюджетные версии своих автомобилей. В компании решили увеличить объём производства самых бюджетных модификаций Lada.

Также стало известно, что инвестпрограмма АвтоВАЗа составит несколько десятков миллиардов в 2023 году.

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