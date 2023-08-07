АвтоВАЗ сообщил о решении перенести производство Lada Largus из Тольятти на завод в Ижевск

Компания «АвтоВАЗ» сообщила о решении перенести производство Lada Largus из Тольятти на завод в Ижевск.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Проект переноса планируется завершить во втором квартале 2024 года», — заявили в АвтоВАЗе.

При этом в компании подтвердили, что планируют выпустить в августе на площадке в Тольятти партию из 635 Lada Largus. Также до конца 2023 года планируется выпуск опытной партии электромобилей e-Largus в Ижевске.

Ранее АвтоВАЗ заявил о планах экспортировать в 2023 году до 10 тысяч автомобилей.