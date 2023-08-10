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АвтоВАЗ не планирует повышать цены на базовые и бюджетные версии своих автомобилей

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АвтоВАЗ не планирует повышать цены на базовые и бюджетные версии своих автомобилей, заявили в пресс-службе компании.
АвтоВАЗ не планирует повышать цены на базовые и бюджетные версии своих автомобилей
  • РИА Новости

«АвтоВАЗ не планирует поднимать цены на наиболее локализованные, базовые и бюджетные версии своих автомобилей», — приводит заявление РИА Новости.

Там подчеркнули, что стоимость Lada Granta останется на уровне ниже 700 тыс. рублей.

При этом в компании допустили корректировку цен по более оснащённым модификациям.

Ранее сообщалось, что АвтоВАЗ принял решение увеличить объём производства самых бюджетных модификаций Lada.

Также стало известно, что инвестпрограмма АвтоВАЗа составит несколько десятков миллиардов в 2023 году.

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