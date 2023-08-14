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В Госдуме поддержали идею создания пособий для молодых родителей о нормах питания детей

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Полина Полетаева
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT прокомментировала сообщение о том, что в России предложили создать пособия для молодых родителей о нормах питания детей.
В Госдуме поддержали идею создания пособий для молодых родителей о нормах питания детей
  • Gettyimages.ru
  • © Dag Sundberg

«Такая тревожащая общемировая тенденция действительно существует. Когда родители, поддаваясь каким-то околонаучным течениям, действительно лишают своих детей нормального развития, нормального питания и часто свой жизненный и социальный уклад навязывают будущему поколению», — рассказала Бессараб.

Она также обратила внимание на то, что это «вопрос социальной рекламы и ответственных научных институтов».

«Думаю, что, безусловно, должен быть государственный заказ на такую деятельность. И ассоциации в этом вопросе и карты в руки. Они должны будут обратиться в соответствующие структуры, ведомства, правительство России с тем, чтобы добиться рассмотрения реализации этих предложений», — заключила собеседница RT.

Ранее председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил рассмотреть возможность создания пособий для молодых родителей о нормах питания детей.

Подробнее — в материале RT.

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