Вступило в силу распоряжение о перечне жизненно необходимых и важнейших лекарств

Распоряжение правительства России о расширении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов вступило в силу 13 августа.

Отмечается, что в обновлённый перечень включены дополнительные лекарственные формы для четырёх медикаментов.

Речь идёт о препаратах глекапревир + пибрентасвир, сапроптерин, просидол и иммунодепрессанте пирфенидон.

Соответствующий документ в июне подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Ранее в Росздравнадзоре заявили, что в аптеках изменяются нормы продажи рецептурных лекарств с 1 сентября.

Позже в Минздраве отметили, что новая норма по продаже рецептурных лекарств не повлияет на их доступность.