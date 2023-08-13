Вступило в силу распоряжение о перечне жизненно необходимых и важнейших лекарств
Отмечается, что в обновлённый перечень включены дополнительные лекарственные формы для четырёх медикаментов.
Речь идёт о препаратах глекапревир + пибрентасвир, сапроптерин, просидол и иммунодепрессанте пирфенидон.
Соответствующий документ в июне подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Ранее в Росздравнадзоре заявили, что в аптеках изменяются нормы продажи рецептурных лекарств с 1 сентября.
Позже в Минздраве отметили, что новая норма по продаже рецептурных лекарств не повлияет на их доступность.