Росздравнадзор: в аптеках изменяются нормы продажи рецептурных лекарств с 1 сентября
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Об этом говорится в заявлении пресс-службы Росздравнадзора, пишет РИА Новости.
Отмечается, что соответствующая норма коснётся льготных лекарств, рецептурных препаратов, отпускаемых дистанционно, а также препаратов, которые подлежат предметно-количественному учету.
Кроме того, ведомство добавило, что в других случаях изменений в правилах вывода лекарств из оборота в системе маркировки при продаже через аптеки не будет.
Ранее сообщалось, что в Всероссийском союзе пациентов поддержали новые правила выдачи рецептурных лекарств с 1 сентября.