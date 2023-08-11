Росздравнадзор: в аптеках изменяются нормы продажи рецептурных лекарств с 1 сентября

Российские аптеки при продаже некоторых рецептурных препаратов должны будут предоставлять в систему мониторинга реквизиты рецепта с 1 сентября.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы Росздравнадзора, пишет РИА Новости.

Отмечается, что соответствующая норма коснётся льготных лекарств, рецептурных препаратов, отпускаемых дистанционно, а также препаратов, которые подлежат предметно-количественному учету.

Кроме того, ведомство добавило, что в других случаях изменений в правилах вывода лекарств из оборота в системе маркировки при продаже через аптеки не будет.

Ранее сообщалось, что в Всероссийском союзе пациентов поддержали новые правила выдачи рецептурных лекарств с 1 сентября.