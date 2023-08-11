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Росздравнадзор: в аптеках изменяются нормы продажи рецептурных лекарств с 1 сентября

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Российские аптеки при продаже некоторых рецептурных препаратов должны будут предоставлять в систему мониторинга реквизиты рецепта с 1 сентября.
Росздравнадзор: в аптеках изменяются нормы продажи рецептурных лекарств с 1 сентября
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Об этом говорится в заявлении пресс-службы Росздравнадзора, пишет РИА Новости.

Отмечается, что соответствующая норма коснётся льготных лекарств, рецептурных препаратов, отпускаемых дистанционно, а также препаратов, которые подлежат предметно-количественному учету.

Кроме того, ведомство добавило, что в других случаях изменений в правилах вывода лекарств из оборота в системе маркировки при продаже через аптеки не будет.

Ранее сообщалось, что в Всероссийском союзе пациентов поддержали новые правила выдачи рецептурных лекарств с 1 сентября.

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