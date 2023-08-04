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Во Всероссийском союзе пациентов поддержали новые правила выдачи рецептурных лекарств

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Председатель Общественного совета по защите прав пациентов, сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов прокомментировал известие об ужесточении правил отпуска рецептурных препаратов с 1 сентября в России.
Во Всероссийском союзе пациентов поддержали новые правила выдачи рецептурных лекарств
  • Gettyimages.ru
  • © Maskot

Почти 46% мужчин в России покупают в аптеке те лекарства, которые они сами считают нужным, сообщил он в беседе с НСН.

Среди женщин так поступают 16%, из чего следует, что они более ответственно относятся к своему здоровью, констатировал председатель Общественного совета.

Нужно объяснять россиянам риски самолечения, отметил Власов.

Минздрав России с 1 сентября ужесточил правила отпуска рецептурных препаратов. Также поменяются правила маркировки и учёта лекарств.

Ранее технолог, руководитель отдела качества фармлогистического оператора NC Logistic Станислав Смирнов рассказал, как отличить качественное лекарственное средство от фальсификата.

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