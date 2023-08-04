Во Всероссийском союзе пациентов поддержали новые правила выдачи рецептурных лекарств
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Почти 46% мужчин в России покупают в аптеке те лекарства, которые они сами считают нужным, сообщил он в беседе с НСН.
Среди женщин так поступают 16%, из чего следует, что они более ответственно относятся к своему здоровью, констатировал председатель Общественного совета.
Нужно объяснять россиянам риски самолечения, отметил Власов.
Минздрав России с 1 сентября ужесточил правила отпуска рецептурных препаратов. Также поменяются правила маркировки и учёта лекарств.
Ранее технолог, руководитель отдела качества фармлогистического оператора NC Logistic Станислав Смирнов рассказал, как отличить качественное лекарственное средство от фальсификата.