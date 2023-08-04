Технолог Смирнов: при помощи системы «Честный знак» можно отличить лекарство от подделки

Технолог, руководитель отдела качества фармлогистического оператора NC Logistic Станислав Смирнов рассказал, как отличить качественное лекарственное средство от фальсификата.

На упаковке каждого препарата указываются важные данные: торговое и международное название, номер серии, регистрационный номер, страна-производитель, дата изготовления, срок годности, штрихкод и код Data Matrix, сообщил эксперт в разговоре с «Газетой.Ru».

Отсутствие любого из перечисленных элементов говорит о том, что препарат может быть фальсифицированным, отметил Смирнов.

«Проверить фармацевтическую продукцию на подлинность можно с помощью мобильного приложения государственной системы мониторинга «Честный знак». Достаточно просканировать код Data Matrix, чтобы получить всю информацию о препарате», — заключил эксперт.

Ранее директор Центра проблем финансирования организаций здравоохранения финансового университета при правительстве России кандидат медицинских наук Андрей Рагозин в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал о преимуществах телемедицины. По его словам, это очень важный вид помощи, особенно для жителей удалённых населённых пунктов.