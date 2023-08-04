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Технолог Смирнов: при помощи системы «Честный знак» можно отличить лекарство от подделки

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Технолог, руководитель отдела качества фармлогистического оператора NC Logistic Станислав Смирнов рассказал, как отличить качественное лекарственное средство от фальсификата.
Технолог Смирнов: при помощи системы «Честный знак» можно отличить лекарство от подделки
  • Gettyimages.ru
  • © Tom Werner

На упаковке каждого препарата указываются важные данные: торговое и международное название, номер серии, регистрационный номер, страна-производитель, дата изготовления, срок годности, штрихкод и код Data Matrix, сообщил эксперт в разговоре с «Газетой.Ru».

Отсутствие любого из перечисленных элементов говорит о том, что препарат может быть фальсифицированным, отметил Смирнов.

«Проверить фармацевтическую продукцию на подлинность можно с помощью мобильного приложения государственной системы мониторинга «Честный знак». Достаточно просканировать код Data Matrix, чтобы получить всю информацию о препарате», — заключил эксперт.

Ранее директор Центра проблем финансирования организаций здравоохранения финансового университета при правительстве России кандидат медицинских наук Андрей Рагозин в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал о преимуществах телемедицины. По его словам, это очень важный вид помощи, особенно для жителей удалённых населённых пунктов.

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