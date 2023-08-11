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Минздрав: новая норма по продаже рецептурных лекарств не повлияет на их доступность

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Изменения в правилах продажи рецептурных препаратов, которые вступают в силу с 1 сентября 2023 года, не повлияют на их доступность для россиян.
Минздрав: новая норма по продаже рецептурных лекарств не повлияет на их доступность
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщил Минздрав России в Telegram-канале.

Ведомство подчеркнуло, что никаких «новых» и «особенных» форм рецептов не потребуется для покупки лекарств в аптеке.

«Вопреки тому, что пишут в СМИ и соцсетях, изменения в правилах вывода рецептурных лекарств из оборота при их продаже в аптеках не повлияют на их доступность для пациентов», — говорится в заявлении.

Ранее в Росздравнадзоре заявили, что аптеки, продавая рецептурные препараты, должны будут отправлять в систему мониторинга реквизиты рецепта с 1 сентября.

 

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