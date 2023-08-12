Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при камнепаде в горах Кабардино-Балкарии

Минздрав Кабардино-Балкарии рассказал о состоянии туристов, пострадавших в результате камнепада в горах.

«В настоящее время в республиканской клинической больнице Нальчика находятся трое пострадавших... Один человек находится в оперблоке отделения сочетанной травмы, его состояние оценивается как стабильно тяжёлое. Два пациента среднетяжёлые, переведены в отделение сочетанной травмы и нейрохирургическое отделение», — говорится в Telegram ведомства.

Отмечается, что больница обеспечена всеми необходимыми лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, а глава местного Минздрава Рустам Калибатов держит ситуацию с туристами на личном контроле.

Ранее появилась информация, что в горах Кабардино-Балкарии под камнепад попали две группы туристов. К настоящему моменту эвакуация погибшего и всех пострадавших завершена.