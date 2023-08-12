Спасатели завершили эвакуацию пострадавших во время камнепада в горах Кабардино-Балкарии

В МЧС России заявили, что спасатели эвакуировали на вертолёте всех туристов, пострадавших в результате камнепада в горах Кабардино-Балкарии.

Об этом ведомство сообщило в Telegram.

«МЧС России на вертолёте эвакуированы все пострадавшие в горах Кабардино-Балкарии туристы. Они переданы врачам города Нальчик», — говорится в заявлении.

Уточняется, что всего за два вылета вертолёта спасателями Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России эвакуированы пятеро пострадавших и один погибший.

Ранее появилась информация, что в горах Кабардино-Балкарии под камнепад попали две группы туристов. Позднее поступила информация об эвакуации первой группы пострадавших.