Спасатели завершили эвакуацию пострадавших во время камнепада в горах Кабардино-Балкарии
- РИА Новости
Об этом ведомство сообщило в Telegram.
«МЧС России на вертолёте эвакуированы все пострадавшие в горах Кабардино-Балкарии туристы. Они переданы врачам города Нальчик», — говорится в заявлении.
Уточняется, что всего за два вылета вертолёта спасателями Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России эвакуированы пятеро пострадавших и один погибший.
Ранее появилась информация, что в горах Кабардино-Балкарии под камнепад попали две группы туристов. Позднее поступила информация об эвакуации первой группы пострадавших.