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Спасатели завершили эвакуацию пострадавших во время камнепада в горах Кабардино-Балкарии

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В МЧС России заявили, что спасатели эвакуировали на вертолёте всех туристов, пострадавших в результате камнепада в горах Кабардино-Балкарии.
Спасатели завершили эвакуацию пострадавших во время камнепада в горах Кабардино-Балкарии
  • РИА Новости

Об этом ведомство сообщило в Telegram.

«МЧС России на вертолёте эвакуированы все пострадавшие в горах Кабардино-Балкарии туристы. Они переданы врачам города Нальчик», — говорится в заявлении.

Уточняется, что всего за два вылета вертолёта спасателями Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России эвакуированы пятеро пострадавших и один погибший.

Ранее появилась информация, что в горах Кабардино-Балкарии под камнепад попали две группы туристов. Позднее поступила информация об эвакуации первой группы пострадавших.

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