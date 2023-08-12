Узнать больше

В горах Кабардино-Балкарии под камнепад попали две группы туристов

Короткая ссылка
В МЧС России уточнили, что в горах Кабардино-Балкарии под камнепад попали две группы туристов.
В горах Кабардино-Балкарии под камнепад попали две группы туристов
  • РИА Новости

Об этом говорится в заявлении ведомства в Telegram.

«По уточнённой информации, пострадали пять человек из шести в одной тургруппе. Также под камнепад попала вторая группа из трёх туристов. Среди них тоже есть пострадавшие», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что обе туристические группы были зарегистрированы в МЧС России.

Ранее в МЧС сообщили, что в горах Кабардино-Балкарии пять туристов попали под камнепад. Позднее поступила информация, что один человек погиб.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить