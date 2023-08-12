В горах Кабардино-Балкарии под камнепад попали две группы туристов
- РИА Новости
Об этом говорится в заявлении ведомства в Telegram.
«По уточнённой информации, пострадали пять человек из шести в одной тургруппе. Также под камнепад попала вторая группа из трёх туристов. Среди них тоже есть пострадавшие», — отмечается в сообщении.
Уточняется, что обе туристические группы были зарегистрированы в МЧС России.
Ранее в МЧС сообщили, что в горах Кабардино-Балкарии пять туристов попали под камнепад. Позднее поступила информация, что один человек погиб.