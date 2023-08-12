В МЧС России уточнили, что в горах Кабардино-Балкарии под камнепад попали две группы туристов.

Об этом говорится в заявлении ведомства в Telegram.

«По уточнённой информации, пострадали пять человек из шести в одной тургруппе. Также под камнепад попала вторая группа из трёх туристов. Среди них тоже есть пострадавшие», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что обе туристические группы были зарегистрированы в МЧС России.

Ранее в МЧС сообщили, что в горах Кабардино-Балкарии пять туристов попали под камнепад. Позднее поступила информация, что один человек погиб.