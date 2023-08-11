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Врач Березовский посоветовал людям с больной спиной отказаться от катания на водном «банане»

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Профессор кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения доктор медицинских наук Дмитрий Березовский предупредил, что катание на водном аттракционе «банан» может привести к травмированию.
Врач Березовский посоветовал людям с больной спиной отказаться от катания на водном «банане»
  • РИА Новости

При резком подбрасывании «банана» над водой на большой скорости с последующим ударом о поверхность воды можно получить травму позвоночника, сообщил он в разговоре с Life.ru.

По его словам, при таком экстремальном катании можно получить ушиб копчика, а также перелом позвонков поясничного или грудного отделов. Также могут быть и другие последствия, отметил Березовский.

По его словам, туристы, у которых уже есть проблемы со спиной, находятся в зоне риска.

Ранее заведующий травматологическим отделением Ульяновской областной детской клинической больницы, главный детский травматолог Ульяновской области Алексей Кузин рассказал о правилах безопасности на воде.

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