Врач Березовский посоветовал людям с больной спиной отказаться от катания на водном «банане»

Профессор кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения доктор медицинских наук Дмитрий Березовский предупредил, что катание на водном аттракционе «банан» может привести к травмированию.

При резком подбрасывании «банана» над водой на большой скорости с последующим ударом о поверхность воды можно получить травму позвоночника, сообщил он в разговоре с Life.ru.

По его словам, при таком экстремальном катании можно получить ушиб копчика, а также перелом позвонков поясничного или грудного отделов. Также могут быть и другие последствия, отметил Березовский.

По его словам, туристы, у которых уже есть проблемы со спиной, находятся в зоне риска.

Ранее заведующий травматологическим отделением Ульяновской областной детской клинической больницы, главный детский травматолог Ульяновской области Алексей Кузин рассказал о правилах безопасности на воде.