Врач Березовский посоветовал людям с больной спиной отказаться от катания на водном «банане»
- РИА Новости
При резком подбрасывании «банана» над водой на большой скорости с последующим ударом о поверхность воды можно получить травму позвоночника, сообщил он в разговоре с Life.ru.
По его словам, при таком экстремальном катании можно получить ушиб копчика, а также перелом позвонков поясничного или грудного отделов. Также могут быть и другие последствия, отметил Березовский.
По его словам, туристы, у которых уже есть проблемы со спиной, находятся в зоне риска.
Ранее заведующий травматологическим отделением Ульяновской областной детской клинической больницы, главный детский травматолог Ульяновской области Алексей Кузин рассказал о правилах безопасности на воде.