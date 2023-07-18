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Детский травматолог Кузин предупредил, что прыгать с пристаней и плотов в воду опасно

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Заведующий травматологическим отделением Ульяновской областной детской клинической больницы, главный детский травматолог Ульяновской области Алексей Кузин рассказал о правилах безопасности на воде.
Детский травматолог Кузин предупредил, что прыгать с пристаней и плотов в воду опасно
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Об этом сообщает mosaica.ru.

По словам специалиста, лучше всего купаться с 08:00 до 10:00 и с 17:00 до 19:00. Также после приёма пищи не следует заходить в воду как минимум час.

Родители также должны рассказать детям о правилах безопасности на воде, следить за играми ребёнка даже на мелководье.

По мнению эксперта, плавать стоит только в специально разрешённых и оборудованных местах. Не нужно прыгать с мостов, плотов, пристаней в воду, а также загрязнять водоёмы и берега.

«Не устраивайте в воде игр, связанных с захватами: в пылу азарта ребёнок вместо воздуха вдохнёт воду и потеряет сознание. Никогда не позволяйте плавать ребёнку одному», — предупредил он.

Ранее progorod43 информировал, что в Кировской области продолжает действовать особый противопожарный режим, поэтому жителям региона запрещается использование мангалов и иных приспособлений для приготовления пищи с помощью открытого огня.

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