Врач Жемчугов: нет оснований для беспокойства из-за нового варианта EG.5 омикрон-штамма

Доктор медицинских наук, терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в эфире радио «Комсомольская правда» прокомментировал известие о распространении в мире нового варианта EG.5 омикрон-штамма коронавируса SARS-CoV-2.

Иммунолог отметил, что новый штамм характеризуется лёгким протеканием, поэтому оснований для беспокойства нет.

«Я бы назвал процесс (появления новых штаммов. — RT) положительным, благодаря нему обновляется иммунитет. Происходит перезапись иммунитета во всемирном масштабе», — заявил Жемчугов.

Специалист отметил, что российские специалисты знают о всех новых штаммах и уже обновили вакцину. Это предотвратит рост заболеваемости в осенне-зимний период, заключил он.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о быстром распространении в мире нового варианта EG.5 омикрон-штамма коронавируса COVID-19.