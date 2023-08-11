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Врач Жемчугов: нет оснований для беспокойства из-за нового варианта EG.5 омикрон-штамма

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Доктор медицинских наук, терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в эфире радио «Комсомольская правда» прокомментировал известие о распространении в мире нового варианта EG.5 омикрон-штамма коронавируса SARS-CoV-2.
Врач Жемчугов: нет оснований для беспокойства из-за нового варианта EG.5 омикрон-штамма
  • РИА Новости

Иммунолог отметил, что новый штамм характеризуется лёгким протеканием, поэтому оснований для беспокойства нет.

«Я бы назвал процесс (появления новых штаммов. — RT) положительным, благодаря нему обновляется иммунитет. Происходит перезапись иммунитета во всемирном масштабе», — заявил Жемчугов.

Специалист отметил, что российские специалисты знают о всех новых штаммах и уже обновили вакцину. Это предотвратит рост заболеваемости в осенне-зимний период, заключил он.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о быстром распространении в мире нового варианта EG.5 омикрон-штамма коронавируса COVID-19.

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