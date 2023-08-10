Трое пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде находятся в тяжёлом состоянии

Трое пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде находятся в Центральной районной больнице города в тяжёлом состоянии, сообщили в Минздраве России.

«Трое находятся в тяжёлом состоянии и десять человек в состоянии средней степени тяжести, ещё один человек доставлен в Мытищинскую ГКБ», — приводит сообщение РИА Новости.

Ещё одного пострадавшего при взрыве эвакуировали в НМИЦ нейрохирургии имени академика Бурденко Минздрава России.

По данным ведомства, в результате взрыва в Сергиевом Посаде пострадали 80 человек, 15 госпитализированы.

Ранее власти Сергиева Посада заявили, что пострадавшие при взрыве получат выплаты из бюджета.

СК России возбудил уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности после взрыва 9 августа в Сергиевом Посаде.

По последним данным, по факту происшествия задержан технический директор компании «Пиро-Росс», чей склад взорвался.