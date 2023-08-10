Минздрав России: при взрыве в Сергиевом Посаде пострадали 80 человек
- РИА Новости
«По оперативным данным Федерального центра медицины катастроф Минздрава России, в результате происшествия на заводе в Сергиевом Посаде пострадали 80 человек, один человек погиб», — приводит заявление РИА Новости.
При этом 56 пострадавшим оказали амбулаторную помощь, восемь человек выписали. Ещё 15 пациентов остаются в стационаре.
Ранее власти Сергиева Посада заявили, что пострадавшие при взрыве получат выплаты из бюджета.
СК России возбудил уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности после взрыва 9 августа в Сергиевом Посаде.
По последним данным, по факту происшествия задержан технический директор компании «Пиро-Росс», чей склад взорвался.