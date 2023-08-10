Минздрав России: при взрыве в Сергиевом Посаде пострадали 80 человек

В результате взрыва в Сергиевом Посаде пострадали 80 человек, 15 госпитализированы, сообщили в Минздраве России.

«По оперативным данным Федерального центра медицины катастроф Минздрава России, в результате происшествия на заводе в Сергиевом Посаде пострадали 80 человек, один человек погиб», — приводит заявление РИА Новости.

При этом 56 пострадавшим оказали амбулаторную помощь, восемь человек выписали. Ещё 15 пациентов остаются в стационаре.

Ранее власти Сергиева Посада заявили, что пострадавшие при взрыве получат выплаты из бюджета.

СК России возбудил уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности после взрыва 9 августа в Сергиевом Посаде.

По последним данным, по факту происшествия задержан технический директор компании «Пиро-Росс», чей склад взорвался.