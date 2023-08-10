Власти Сергиева Посада заявили, что пострадавшие при взрыве получат выплаты из бюджета

Пострадавшие из-за взрыва на складе пиротехники на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде получат выплаты из регионального бюджета.

Такое заявление сделал глава городского округа Дмитрий Акулов в эфире телеканала «Россия 24».

Он подчеркнул, что местные власти намерены взаимодействовать с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым по соответствующим вопросам.

«Будет и муниципальный бюджет предусмотрен, и, конечно же, региональный для того, чтобы уже оказать помощь и поддержку пострадавшим в данной ситуации», — сообщил Акулов.

Ранее сообщалось, что свыше 230 квартир пострадало в результате взрыва в Сергиевом Посаде.