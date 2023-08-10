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В администрации Сергиева Посада рассказали о спокойной ситуации в городе

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Полина Полетаева
Сотрудник пресс-службы администрации Сергиево-Посадского городского округа в беседе с RT рассказал о ситуации в городе после произошедшего взрыва.
В администрации Сергиева Посада рассказали о спокойной ситуации в городе

«Пока по выплатам информации никакой нет. В городе спокойно. Жителей постоянно информируют о ситуации в городе. А так всё спокойно», — заявили в пресс-службе.

9 августа на складе пиротехники, который располагался на территории, прилегающей к Загорскому оптико-механическому заводу, произошёл взрыв. Пострадали 60 человек, восемь пропали без вести.

СК возбудил уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности.

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