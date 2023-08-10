В администрации Сергиева Посада рассказали о спокойной ситуации в городе
«Пока по выплатам информации никакой нет. В городе спокойно. Жителей постоянно информируют о ситуации в городе. А так всё спокойно», — заявили в пресс-службе.
9 августа на складе пиротехники, который располагался на территории, прилегающей к Загорскому оптико-механическому заводу, произошёл взрыв. Пострадали 60 человек, восемь пропали без вести.
СК возбудил уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности.