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Воробьёв заявил, что жителям помогут с ремонтом повреждённых в Сергиевом Посаде автомобилей

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В Московской области помогут с ремонтом автомобилей, которые были повреждены в результате взрыва в Сергиевом Посаде, об этом сообщил в эфире канала «Россия 24» губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.
Воробьёв заявил, что жителям помогут с ремонтом повреждённых в Сергиевом Посаде автомобилей
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«Да, конечно, и остекление, где-то остекление, где-то рама, много вопросов было по имуществу, в частности автомобилей. У большинства жителей страховка — ОСАГО, будем смотреть, помогать», — цитирует слова чиновника РИА Новости.

Ранее в Сергиевом Посаде после мощного взрыва на складе пиротехники на территории, прилегающей к Загорскому оптико-механическому заводу, запустили горячую линию для пострадавших.

Также житель Сергиева Посада рассказал RT об обстановке в городе после взрыва на складе пиротехнических изделий.

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