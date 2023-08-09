Воробьёв заявил, что жителям помогут с ремонтом повреждённых в Сергиевом Посаде автомобилей

В Московской области помогут с ремонтом автомобилей, которые были повреждены в результате взрыва в Сергиевом Посаде, об этом сообщил в эфире канала «Россия 24» губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.

«Да, конечно, и остекление, где-то остекление, где-то рама, много вопросов было по имуществу, в частности автомобилей. У большинства жителей страховка — ОСАГО, будем смотреть, помогать», — цитирует слова чиновника РИА Новости.

Ранее в Сергиевом Посаде после мощного взрыва на складе пиротехники на территории, прилегающей к Загорскому оптико-механическому заводу, запустили горячую линию для пострадавших.

Также житель Сергиева Посада рассказал RT об обстановке в городе после взрыва на складе пиротехнических изделий.