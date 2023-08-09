В Сергиевом Посаде запустили горячую линию для помощи пострадавшим

В Сергиевом Посаде после мощного взрыва на складе пиротехники на территории, прилегающей к Загорскому оптико-механическому заводу, запустили горячую линию для пострадавших. Кроме того, специалисты приёмной партии «Единая Россия» оказывают психологическую поддержку.

Об этом сообщает пресс-служба администрации округа в Telegram-канале.

«Каждый может задать все необходимые вопросы и получить информацию о пострадавших, а также обратиться за помощью в бытовых, юридических и иных связанных с этим происшествием вопросах», — говорится в сообщении.

Обратиться за помощью можно по номеру горячей линии — 8(496)549-25-59.

Ранее житель Сергиева Посада Дмитрий рассказал RT об обстановке в городе после взрыва на складе пиротехнических изделий.

Также в городе отключили горячую воду.