В Сергиевом Посаде запустили горячую линию для помощи пострадавшим
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает пресс-служба администрации округа в Telegram-канале.
«Каждый может задать все необходимые вопросы и получить информацию о пострадавших, а также обратиться за помощью в бытовых, юридических и иных связанных с этим происшествием вопросах», — говорится в сообщении.
Обратиться за помощью можно по номеру горячей линии — 8(496)549-25-59.
Ранее житель Сергиева Посада Дмитрий рассказал RT об обстановке в городе после взрыва на складе пиротехнических изделий.
Также в городе отключили горячую воду.