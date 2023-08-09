Житель Сергиева Посада рассказал об отсутствии паники в городе после взрыва

Житель Сергиева Посада Дмитрий рассказал RT об обстановке в городе после взрыва на складе пиротехнических изделий.

«По городу ездят экстренные службы, много машин. Паники среди населения нет, волнение постепенно сходит на убыль. По большей части людей интересует произошедшее, есть любопытство. Пока точных причин произошедшего мы не знаем», — уточнил он.

Вместе с тем Дмитрий отметил, что ни он, ни его знакомый, с которым он разговаривал после случившегося в городе, «ничего не видели» — например, пролетающих над Сергиевым Посадом дронов или какой-то ещё техники, работа которой могла бы стать причиной взрыва.

Ранее в прокуратуре Московской области сообщили, что в Сергиевом Посаде на складе пиротехнических изделий произошёл взрыв.

По данным МЧС России, в результате ЧП пострадали 25 человек, двое из них госпитализированы.