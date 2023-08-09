Узнать больше

Житель Сергиева Посада рассказал об отсутствии паники в городе после взрыва

Короткая ссылка
Ксения Калинкина
Житель Сергиева Посада Дмитрий рассказал RT об обстановке в городе после взрыва на складе пиротехнических изделий.
Житель Сергиева Посада рассказал об отсутствии паники в городе после взрыва
  • Gettyimages.ru

«По городу ездят экстренные службы, много машин. Паники среди населения нет, волнение постепенно сходит на убыль. По большей части людей интересует произошедшее, есть любопытство. Пока точных причин произошедшего мы не знаем», — уточнил он.

Вместе с тем Дмитрий отметил, что ни он, ни его знакомый, с которым он разговаривал после случившегося в городе, «ничего не видели» — например, пролетающих над Сергиевым Посадом дронов или какой-то ещё техники, работа которой могла бы стать причиной взрыва.

Ранее в прокуратуре Московской области сообщили, что в Сергиевом Посаде на складе пиротехнических изделий произошёл взрыв.

По данным МЧС России, в результате ЧП пострадали 25 человек, двое из них госпитализированы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить