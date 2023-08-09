Житель Сергиева Посада рассказал об отсутствии паники в городе после взрыва
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«По городу ездят экстренные службы, много машин. Паники среди населения нет, волнение постепенно сходит на убыль. По большей части людей интересует произошедшее, есть любопытство. Пока точных причин произошедшего мы не знаем», — уточнил он.
Вместе с тем Дмитрий отметил, что ни он, ни его знакомый, с которым он разговаривал после случившегося в городе, «ничего не видели» — например, пролетающих над Сергиевым Посадом дронов или какой-то ещё техники, работа которой могла бы стать причиной взрыва.
Ранее в прокуратуре Московской области сообщили, что в Сергиевом Посаде на складе пиротехнических изделий произошёл взрыв.
По данным МЧС России, в результате ЧП пострадали 25 человек, двое из них госпитализированы.