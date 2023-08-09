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Власти Сергиева Посада заявили, что замена окон в домах у места взрыва начнётся 10 августа

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Проведение работ по замене выбитых окон в домах, находящихся в районе взрыва, который произошёл в Сергиевом Посаде, начнут завтра, 10 августа.
Власти Сергиева Посада заявили, что замена окон в домах у места взрыва начнётся 10 августа
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении Telegram-канала администрации городского округа.

По данным канала, на горячую линию по замене окон поступило порядка 60 обращений. Власти намерены максимально быстро оказать всю необходимую помощь людям, которые понесли убытки из-за взрыва.

«Сегодня принимаем временные меры, завтра приступим к замене выбитых окон. Главой поставлена чёткая задача, чтобы люди на ночь глядя не остались с открытыми окнами», — заявили в администрации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв заявил, что власти помогут с ремонтом автомобилей, которые были повреждены из-за взрыва в Сергиевом Посаде.

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