Власти Сергиева Посада заявили, что замена окон в домах у места взрыва начнётся 10 августа
- РИА Новости
Об этом говорится в сообщении Telegram-канала администрации городского округа.
По данным канала, на горячую линию по замене окон поступило порядка 60 обращений. Власти намерены максимально быстро оказать всю необходимую помощь людям, которые понесли убытки из-за взрыва.
«Сегодня принимаем временные меры, завтра приступим к замене выбитых окон. Главой поставлена чёткая задача, чтобы люди на ночь глядя не остались с открытыми окнами», — заявили в администрации.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв заявил, что власти помогут с ремонтом автомобилей, которые были повреждены из-за взрыва в Сергиевом Посаде.