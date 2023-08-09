Пострадавшая при взрыве в Сергиевом Посаде рассказала, что опасных работ на заводе не было
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«Мы работали, и просто случилось… Бух... я даже не могу описать этот звук. Меня отбросило, в здании всё полетело, и осколок попал мне в предплечье», — рассказала она.
По её словам, после этого врачи зашивали ей рану, у неё болит всё тело.
Женщина поделилась, что сначала не поняла, что ранена, её вывели на улицу коллеги.
«Сейчас я нахожусь дома», — сказала она.
Также собеседница рассказала, что ещё у нескольких сотрудников осколочные ранения рук, ног и головы.
9 августа на складе пиротехники в Сергиевом Посаде произошёл взрыв. Это случилось на территории, прилегающей к Загорскому оптико-механическому заводу.
СК возбудил уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности в связи с ЧП в Сергиевом Посаде.
За помощью обратились 56 человек, шестеро пострадавших были помещены в реанимацию. Позже стало известно, что одна из пострадавших умерла.
В Сергиево-Посадском округе ввели режим ЧС.