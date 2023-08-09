Пострадавшая при взрыве в Сергиевом Посаде рассказала, что опасных работ на заводе не было

Сотрудница завода в Сергиевом Посаде, рядом с которым произошёл взрыв на складе пиротехники, рассказала в беседе с RT, что 9 августа никаких опасных работ на предприятии не проводилось.

«Мы работали, и просто случилось… Бух... я даже не могу описать этот звук. Меня отбросило, в здании всё полетело, и осколок попал мне в предплечье», — рассказала она.

По её словам, после этого врачи зашивали ей рану, у неё болит всё тело.

Женщина поделилась, что сначала не поняла, что ранена, её вывели на улицу коллеги.

«Сейчас я нахожусь дома», — сказала она.

Также собеседница рассказала, что ещё у нескольких сотрудников осколочные ранения рук, ног и головы.

9 августа на складе пиротехники в Сергиевом Посаде произошёл взрыв. Это случилось на территории, прилегающей к Загорскому оптико-механическому заводу.

СК возбудил уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности в связи с ЧП в Сергиевом Посаде.

За помощью обратились 56 человек, шестеро пострадавших были помещены в реанимацию. Позже стало известно, что одна из пострадавших умерла.

В Сергиево-Посадском округе ввели режим ЧС.