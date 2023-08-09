В Сергиево-Посадском округе ввели режим ЧС после взрыва на складе пиротехники.

Об этом проинформировала замглавы администрации округа Оксана Ероханова. Заявление опубликовано в Telegram-канале местной администрации.

Отмечается, что введение данного режима поможет собирать, систематизировать и анализировать данные, а также привлекать дополнительное финансирование для восстановления пострадавших объектов.

9 августа на складе пиротехники в Сергиевом Посаде произошёл взрыв. Это случилось на территории, прилегающей к Загорскому оптико-механическому заводу.

СК возбудил уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности в связи с ЧП в Сергиевом Посаде.

За помощью обратились 56 человек, шестеро пострадавших были помещены в реанимацию. Позже стало известно, что одна из пострадавших умерла.