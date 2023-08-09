Губернатор Подмосковья: за помощью после взрыва в Сергиевом Посаде обратились 56 человек

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв заявил, что за медицинской помощью после взрыва на складе пиротехники в Сергиевом Посаде обратились 56 человек.

Заявление Воробьёва опубликовано в его Telegram-канале.

По его словам, шестеро пострадавших помещены в реанимацию. 24 человека находятся в стационаре. Ещё 26 госпитализация не потребовалась.

9 августа взрыв произошёл на складе пиротехники в Сергиевом Посаде на территории, прилегающей к Загорскому оптико-механическому заводу.

СК возбудил уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности.