В Минсельхозе допустили снижение цен на мясо в России в конце августа
- РИА Новости
«С учётом роста производства мы в ближайшее время увидим снижение цен, это произойдёт уже в конце августа — начале сентября», — цитирует Патрушева РИА Новости.
По его словам, ситуация на российском продовольственном рынке остаётся спокойной, в России фиксируется рост объёмов производства, в том числе мясного.
Ранее российский Минпромторг заявил, что не видит предпосылок для роста цен на продукты в России в ближайшее время.