В Минсельхозе допустили снижение цен на мясо в России в конце августа

Глава Министерства сельского хозяйства Дмитрий Патрушев сообщил, что ведомство ожидает снижения цен на мясо в России в конце августа — начале сентября.

«С учётом роста производства мы в ближайшее время увидим снижение цен, это произойдёт уже в конце августа — начале сентября», — цитирует Патрушева РИА Новости.

По его словам, ситуация на российском продовольственном рынке остаётся спокойной, в России фиксируется рост объёмов производства, в том числе мясного.

Ранее российский Минпромторг заявил, что не видит предпосылок для роста цен на продукты в России в ближайшее время.