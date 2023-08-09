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В Минсельхозе допустили снижение цен на мясо в России в конце августа

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Глава Министерства сельского хозяйства Дмитрий Патрушев сообщил, что ведомство ожидает снижения цен на мясо в России в конце августа — начале сентября.
В Минсельхозе допустили снижение цен на мясо в России в конце августа
  • РИА Новости

«С учётом роста производства мы в ближайшее время увидим снижение цен, это произойдёт уже в конце августа — начале сентября», — цитирует Патрушева РИА Новости.

По его словам, ситуация на российском продовольственном рынке остаётся спокойной, в России фиксируется рост объёмов производства, в том числе мясного.

Ранее российский Минпромторг заявил, что не видит предпосылок для роста цен на продукты в России в ближайшее время.

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