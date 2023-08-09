В Минпромторге заявили, что не видят предпосылок для роста цен на продукты в России

Российский Минпромторг заявил, что не видит предпосылок для роста цен на продукты в России в ближайшее время и, наоборот, ожидает снижения стоимости некоторых товаров, особенно мясной группы, к осени.

Об этом сообщил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

«Цены, мы полагаем, к осени будут на некоторые виды товаров ещё иметь тренд к понижению», — цитирует слова чиновника ТАСС.

Ранее сообщалось, что российские региональные торговые сети присоединятся к механизму добровольного ограничения наценки в магазинах на основные социально значимые продукты.

Также Министерство здравоохранения России поддержало увеличение акцизов на табачную продукцию дороже 200 рублей.