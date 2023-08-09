В Национальной мясной ассоциации назвали причины обнаружения бактерий в курином фарше

Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин в беседе с RT прокомментировал данные о том, что Роскачество обнаружило сальмонеллы и другие бактерии, в том числе группы кишечной палочки, в курином фарше, который продаётся в российских магазинах.

По словам специалиста, предприятия будут выяснять, была ли проблема связана с конкретными нарушениями во время производства.

При этом, как пояснил эксперт, в таком сложном продукте как куриный фарш в любой партии можно обнаружить какие-либо бактерии.

«Надо выяснять, где была проблема, была ли она на предприятии, при транспортировке, при разгрузке или при реализации — на полке хранения. Не обязательно проблема в предприятии», — рассказал Юшин.

Ранее стало известно, что Роскачество обнаружило сальмонеллы и другие бактерии, в том числе группы кишечной палочки, в курином фарше, который продаётся в российских магазинах.

Отмечается, что специалисты проверили 18 торговых марок куриного фарша в десяти российских субъектах.