Роскачество обнаружило сальмонеллы и другие бактерии в курином фарше, продающемся в России
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства.
Отмечается, что специалисты проверили 18 торговых марок куриного фарша в десяти российских субъектах.
«В ходе проверки были выявлены бактерии группы кишечной палочки, сальмонеллы, листерии, а мясо некоторых торговых марок отнесено к группе сомнительной свежести», — говорится в заявлении.
В июне в Братске (Иркутская область) шаурмой отравились 62 человека. Следователи задержали хозяина кафе быстрого питания.
Как выяснили специалисты, причиной вспышки кишечной инфекции стала бактерия сальмонелла.