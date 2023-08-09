Узнать больше

Роскачество обнаружило сальмонеллы и другие бактерии в курином фарше, продающемся в России

Короткая ссылка
Роскачество обнаружило сальмонеллы и другие бактерии, в том числе группы кишечной палочки, в курином фарше, который продаётся в российских магазинах.
Роскачество обнаружило сальмонеллы и другие бактерии в курином фарше, продающемся в России
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства.

Отмечается, что специалисты проверили 18 торговых марок куриного фарша в десяти российских субъектах.

«В ходе проверки были выявлены бактерии группы кишечной палочки, сальмонеллы, листерии, а мясо некоторых торговых марок отнесено к группе сомнительной свежести», — говорится в заявлении.

В июне в Братске (Иркутская область) шаурмой отравились 62 человека. Следователи задержали хозяина кафе быстрого питания.

Как выяснили специалисты, причиной вспышки кишечной инфекции стала бактерия сальмонелла.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить