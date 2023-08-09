Роскачество обнаружило сальмонеллы и другие бактерии в курином фарше, продающемся в России

Роскачество обнаружило сальмонеллы и другие бактерии, в том числе группы кишечной палочки, в курином фарше, который продаётся в российских магазинах.

РИА Новости