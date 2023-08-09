Гастроэнтеролог Кашух заявила, что стоит съедать не более двух яиц в день

Гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух рассказала о вреде и пользе яиц для организма.

В беседе с «Газетой.Ru» врач рассказала, что в составе яиц содержатся полезные вещества, которые участвуют в построении тканей, а также положительно влияют на обмен веществ. Кроме того, яйца — источник витамина D.

При этом Кашух предупредила, что употребление яиц негативно сказывается на холестерине, избыток которого ускоряет образование бляшек на сосудах. Это повышает риск инфаркта или инсульта. Кроме того, яичный белок может спровоцировать аллергическую реакцию.

«От употребления в пищу сырых яиц тоже стоит воздержаться из-за высокого риска заражения сальмонеллёзом», — добавила врач.

Однако, по её словам, вреда от 1-2 яиц в день не будет.

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