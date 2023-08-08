Эндокринолог Берковская назвала селен и йод необходимыми для нормальной работы щитовидной железы
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В беседе с «Москвой 24» она заявила, что самым важным элементом является йод.
«В организме йод не образуется, поэтому, чтобы щитовидка работала должным образом, человеку важно регулярно получать йод извне — с едой, водой, препаратами», — отметила эксперт.
Ещё одним важным микронутриентом Берковская назвала селен.
Кроме того, считает эксперт, нужны витамин D, железо, цинк и магний.
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