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Эндокринолог Берковская назвала селен и йод необходимыми для нормальной работы щитовидной железы

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Врач-эндокринолог, доцент кафедры эндокринологии Сеченовского университета, кандидат медицинских наук Марина Берковская рассказала о микронутриентах, необходимых для нормальной работы щитовидной железы.
Эндокринолог Берковская назвала селен и йод необходимыми для нормальной работы щитовидной железы
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  • © Azurita

В беседе с «Москвой 24» она заявила, что самым важным элементом является йод.

«В организме йод не образуется, поэтому, чтобы щитовидка работала должным образом, человеку важно регулярно получать йод извне — с едой, водой, препаратами», — отметила эксперт.

Ещё одним важным микронутриентом Берковская назвала селен.

Кроме того, считает эксперт, нужны витамин D, железо, цинк и магний.

Ранее диетолог, нутрициолог, терапевт и автор курса «Стройная жизнь» Александра Разарёнова в беседе с «Радио 1» рассказала о продуктах, полезных для здоровья глаз.

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