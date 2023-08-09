Эндокринолог Казачкова дала советы по выработке привычки пить воду

Врач-эндокринолог Екатерина Казачкова рассказала, как выработать привычку пить воду.

В интервью радио Sputnik врач объяснила, что человеку необходимо ежедневно получать 30 мл воды на один кг веса.

Эндокринолог посоветовала для выработки привычки поставить стакан с водой на рабочее место. По её словам, человек сам начнёт пить воду.

«Если вода будет перед глазами, то вы её начнёте пить, потому что организм хочет воды», — объяснила Казачкова.

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