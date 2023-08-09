В ЛДПР предложили устранить разночтения в вопросе получения маткапитала гражданами России

Представители думской фракции ЛДПР разработали законопроект, который предлагает устранить разночтения в вопросе получения материнского капитала гражданами России в связи с рождением у них ребёнка. Копия документа есть в распоряжении RT.

По словам парламентариев, новый законопроект разработали для совершенствования законодательства России в вопросе установления права на получение материнского капитала для граждан страны, имеющих гражданство России на момент рождения ребёнка — первого, второго или последующих, также имеющих гражданство России со дня рождения.

Депутаты напомнили, что сегодня в соответствии со ст. 3 закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» право на получение маткапитала возникает у граждан России независимо от места их жительства.

При этом, согласно ст. 6 Конституции России, гражданство «является единым и равным независимо от оснований приобретения». Каждый гражданин страны обладает на её территории всеми правами и свободами, которые предусмотрены основным законом.

Это является причиной разночтения положений ст. 3 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» в части определения права на меры поддержки в зависимости от наличия гражданства России у матери и ребёнка, в связи с рождением (или усыновлением) которого возникло такое право.

Ведь, согласно позиции Конституционного суда, законодатель признаёт юридически значимым для приобретения права на маткапитал факт рождения (или усыновления) второго, третьего ребёнка или последующих детей женщиной — гражданкой России.

Для того чтобы устранить разночтения, законопроект предлагает установить, что право на дополнительные меры господдержки возникает при рождении или усыновлении ребёнка, имеющего гражданство России со дня рождения. При этом его родители тоже должны иметь гражданство России на момент рождения ребёнка, независимо от места их жительства.

«Учитывая сложившуюся практику в части определения права на маткапитал, в целях заблаговременного информирования о вносимых изменениях лиц, не являющихся гражданами России, в том числе являющихся супругами граждан России, родивших детей — граждан России либо планирующих рождение детей, и которые при этом находятся в процессе приобретения гражданства, предлагается отложить вступление в силу данной нормы законопроекта с 1 января 2024 года», — говорится в пояснительной записке к проекту.

Отложенный срок вступления в силу этой нормы позволит лицам, находящимся в процессе приобретения гражданства России, ускорить его оформление и воспользоваться правом на маткапитал.

Особое внимание законопроект уделяет жителям новых регионов России. В 2022 году в состав страны вошли Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская и Херсонская области.

«Чтобы исключить случаи отказов в предоставлении права на маткапитал гражданам России, постоянно проживавшим на территориях этих регионов, в связи с отсутствием гражданства России у матери (отца) и ребёнка на дату рождения ребёнка, действие положений абзаца первого ч. 1 ст. 3 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (в редакции законопроекта) предлагается не распространять на граждан России, постоянно проживавших на территориях указанных республик и областей по состоянию на день их принятия в состав России», — уточняется в тексте.

Замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов в беседе с RT подробнее рассказал о сути разработанного документа.

«Смысл законопроекта в том, что претендовать на маткапитал для ребёнка женщина будет вправе лишь в том случае, если она рожает ребёнка уже в законном статусе гражданки России. Есть немало случаев, когда женщины-иностранки с детьми-иностранцами приезжают в Россию, получают здесь гражданство, а затем начинают претендовать на выплаты маткапитала — на детей, которые не являются гражданами России и были рождены, когда их мать не являлась гражданкой России. На наш взгляд, это несправедливо, потому что средства маткапитала в первую очередь должны поддерживать граждан России, в том числе детей, родившихся в статусе граждан России», — резюмировал он.

Как отметил Нилов, законопроект получил положительное заключение правительства.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая заявила, что к 2026 году размер маткапитала может достигнуть 1 млн рублей.