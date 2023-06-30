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В Госдуме допустили, что размер маткапитала увеличится до 1 миллиона рублей к 2026 году

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Первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая сказала, что к 2026 году размер маткапитала может достигнуть 1 млн рублей.
В Госдуме допустили, что размер маткапитала увеличится до 1 миллиона рублей к 2026 году
  • Gettyimages.ru
  • © Maksym Kapliuk

Об этом сообщает URA.RU.

«Точные цифры зависят от фактической инфляции», — заявила депутат.

Она также отметила, что возможно изменение госпрограммы, специалисты работают над стимулированием рождаемости в стране.

Буцкая уточнила, что программа будет продлена, потому что показала свою эффективность.

«У неё очень высокий процент востребованности», — утверждает первый зампредседателя комитета Госдумы.

Ранее «Взгляд» сообщал, что в конкурс Всероссийской общественной премии «Гордость нации» добавили номинацию «Поколение Ум» за вклад молодёжи в развитие страны.

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