В Госдуме допустили, что размер маткапитала увеличится до 1 миллиона рублей к 2026 году
- Gettyimages.ru
- © Maksym Kapliuk
Об этом сообщает URA.RU.
«Точные цифры зависят от фактической инфляции», — заявила депутат.
Она также отметила, что возможно изменение госпрограммы, специалисты работают над стимулированием рождаемости в стране.
Буцкая уточнила, что программа будет продлена, потому что показала свою эффективность.
«У неё очень высокий процент востребованности», — утверждает первый зампредседателя комитета Госдумы.
Ранее «Взгляд» сообщал, что в конкурс Всероссийской общественной премии «Гордость нации» добавили номинацию «Поколение Ум» за вклад молодёжи в развитие страны.