В Госдуме допустили, что размер маткапитала увеличится до 1 миллиона рублей к 2026 году

Первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая сказала, что к 2026 году размер маткапитала может достигнуть 1 млн рублей.

Об этом сообщает URA.RU.

«Точные цифры зависят от фактической инфляции», — заявила депутат.

Она также отметила, что возможно изменение госпрограммы, специалисты работают над стимулированием рождаемости в стране.

Буцкая уточнила, что программа будет продлена, потому что показала свою эффективность.

«У неё очень высокий процент востребованности», — утверждает первый зампредседателя комитета Госдумы.

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