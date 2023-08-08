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Детский хирург Тарасова рассказала, какие травмы чаще всего случаются у детей летом

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Детский хирург «СМ-Клиники» Марина Тарасова рассказала, какие травмы чаще всего случаются у детей летом. По её словам, чаще всего это раны и различные нагноения.
Детский хирург Тарасова рассказала, какие травмы чаще всего случаются у детей летом
  • Gettyimages.ru
  • © Catherine Delahaye

В беседе с РИАМО хирург объяснила, что ребёнку при ране и нагноениях после падения лучше обратиться к врачу.

Тарасова также заявила, что абсцесс с образованием капсулы с гнойным содержимым требует срочной медицинской помощи.

При укусах пчёл, ос, шмелей и клещей также следует соблюдать осторожность. Укусы насекомых могут вызвать аллергическую реакцию, а также инфицирование места укуса.

«При укусах клещей насекомое извлекают и отправляют на исследование, а ребёнок направляется к инфекционисту», — добавила хирург.

Ранее ректор Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Дмитрий Иванов рассказал, какие особенности могут быть при лечении детей.

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