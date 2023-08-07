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Ректор медуниверситета Иванов рассказал об особенностях лечения детей

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Ректор Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Дмитрий Иванов рассказал, какие особенности могут быть при лечении детей.
Ректор медуниверситета Иванов рассказал об особенностях лечения детей
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«Мы должны отчётливо понимать, что организм ребёнка кардинально отличается от взрослого. Взрослый человек — это статичность, потому что примерно с 20 до 60 лет человеческий организм не претерпевает существенных изменений. Организм ребёнка, особенно раннего возраста, меняется стремительно», — цитирует эксперта «Петербургский дневник».

По словам Иванова, педиатрия — это медицина развития, и трактовка изменений гораздо более сложна, чем у взрослых.

Эксперт указал на тот факт, что чем младше ребёнок, тем меньше он может рассказать, где болит.

«Многие препараты, которые применяются в лечебной практике, запрещены для детей, так как их эффект неизвестен и не был исследован. Таких препаратов примерно 80%», — добавил он.

Ранее директор Центра проблем финансирования организаций здравоохранения Финансового университета при правительстве России кандидат медицинских наук Андрей Рагозин в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал о преимуществах телемедицины. По его словам, это очень важный вид помощи, особенно для жителей удалённых населённых пунктов.

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