Юрист Ярмуш объяснила решение Верховного суда касательно проведения УЗИ без направления

Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш в беседе с RT прокомментировала решение Верховного суда России признать законным запрет проводить УЗИ без направления лечащего врача.

Как отметила специалист, Верховный суд не запретил проводить УЗИ без назначения лечащего врача, а лишь поддержал решение частной медицинской клиники.

«Женщина пошла в государственную поликлинику, ей посоветовали пройти УЗИ, в государственных поликлиниках обычно запись на УЗИ не день в день... Поэтому она просто пошла в частную клинику и не хотела платить специалисту той же категории в ней», — рассказала Ярмуш.

Юрист подчеркнула, что любой человек может прийти в частную клинику даже без направлений, если просто хочет проверить своё здоровье.

«Если частная клиника готова оказать ему такие услуги платно, это её право. Но если частная клиника требует пройти (консультацию. — RT) специалиста, нельзя обжаловать данный отказ как нарушение права на получение медицинской помощи», — заключила собеседница RT.

Ранее стало известно о том, что Верховный суд России признал законным запрет проводить УЗИ без направления лечащего врача.

Отмечается, что суд рассмотрел иск женщины, которой в частной клинике отказались делать УЗИ без предварительной консультации с их медиком.

На руках у женщины была только рекомендация от врача государственной поликлиники, которую не приняли, так как она не была оформлена как направление в конкретную медорганизацию.

Женщина обратилась в суд, по её мнению, достаточно предоставить информацию от врача, а частную клинику она может выбрать самостоятельно.

Верховный суд оставил в силе существующий порядок направления на УЗИ.