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Врач Болибок рассказал, для чего при МРТ вводят контрастное вещество

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Анастасия Белоусова
Врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с RT рассказал, для чего при проведении исследования МРТ вводят контрастное вещество.
Врач Болибок рассказал, для чего при МРТ вводят контрастное вещество
  • Gettyimages.ru
  • © Monty Rakusen

«МРТ с контрастированием делают, чтобы выявить опухоли или метастазы опухоли в мягких тканях. Обычному человеку не вводят контрастную жидкость при МРТ, это нужно, чтобы выявить метастазы, которые заподозрили либо на МРТ без контраста, либо при других исследованиях, например при УЗИ», — поделился врач.

Он уточнил, что у контрастной жидкости в побочном действии указано: анафилактические реакции.

«Следовательно, само исследование с этим препаратом нужно проводить в клинике, где в кабинете есть противошоковый набор. И желательно в составе многопрофильной больницы с действующим реанимационным отделением», — добавил Болибок.

Ранее стало известно, что в Швейцарии скончался один из основателей 1xBet Сергей Каршков.

Сценарист-иноагент Павел Мунтян* сообщил, что Каршкову делали МРТ с контрастным веществом, после чего мужчина впал в кому и скончался.

* Включён в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 14.04.2023.

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