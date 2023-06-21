Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

В Швейцарии скончался один из основателей 1xBet Сергей Каршков

Короткая ссылка
Сценарист-иноагент Павел Мунтян* сообщил о смерти одного из основателей букмекерской онлайн-конторы 1xBet Сергея Каршкова в Швейцарии.
В Швейцарии скончался один из основателей 1xBet Сергей Каршков
  • РИА Новости

«Поехал в Швейцарию на чекап... Контрастная жидкость для МРТ и последующая МРТ привели сперва к аллергии, потом к коме, а потом к смерти», — написал он в своих соцсетях.

В 2020 году Каршкова объявили в розыск по делу о незаконных организации и проведении азартных игр.

По данным следствия, он вместе с сообщниками заработал более 63 млрд рублей с помощью букмекерской компании, после чего предприниматели переехали на Кипр.

Ранее сообщалось, что швейцарская компания Sportradar, занимающаяся сбором и анализом спортивных данных для букмекерских контор, национальных и международных спортивных федераций, выявила в России 92 подозрительных матча в 2022 году.

* Включён в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 14.04.2023. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить