В Швейцарии скончался один из основателей 1xBet Сергей Каршков
- РИА Новости
«Поехал в Швейцарию на чекап... Контрастная жидкость для МРТ и последующая МРТ привели сперва к аллергии, потом к коме, а потом к смерти», — написал он в своих соцсетях.
В 2020 году Каршкова объявили в розыск по делу о незаконных организации и проведении азартных игр.
По данным следствия, он вместе с сообщниками заработал более 63 млрд рублей с помощью букмекерской компании, после чего предприниматели переехали на Кипр.
Ранее сообщалось, что швейцарская компания Sportradar, занимающаяся сбором и анализом спортивных данных для букмекерских контор, национальных и международных спортивных федераций, выявила в России 92 подозрительных матча в 2022 году.
* Включён в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 14.04.2023.