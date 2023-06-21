В Швейцарии скончался один из основателей 1xBet Сергей Каршков

Сценарист-иноагент Павел Мунтян* сообщил о смерти одного из основателей букмекерской онлайн-конторы 1xBet Сергея Каршкова в Швейцарии.

«Поехал в Швейцарию на чекап... Контрастная жидкость для МРТ и последующая МРТ привели сперва к аллергии, потом к коме, а потом к смерти», — написал он в своих соцсетях.

В 2020 году Каршкова объявили в розыск по делу о незаконных организации и проведении азартных игр.

По данным следствия, он вместе с сообщниками заработал более 63 млрд рублей с помощью букмекерской компании, после чего предприниматели переехали на Кипр.

Ранее сообщалось, что швейцарская компания Sportradar, занимающаяся сбором и анализом спортивных данных для букмекерских контор, национальных и международных спортивных федераций, выявила в России 92 подозрительных матча в 2022 году.

* Включён в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 14.04.2023.