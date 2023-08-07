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Верховный суд России признал законным запрет проводить УЗИ без направления лечащего врача

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Верховный суд России признал законным запрет проводить УЗИ без направления лечащего врача.
Верховный суд России признал законным запрет проводить УЗИ без направления лечащего врача
  • Gettyimages.ru
  • © webphotographeer

Как пишут РИА Новости, об этом говорится в определении судебной коллегии по административным делам.

Отмечается, что суд рассмотрел иск женщины, которой в частной клинике отказались делать УЗИ без предварительной консультации с их медиком.

На руках у женщины была только рекомендация от врача государственной поликлиники, которую не приняли, так как она не была оформлена как направление в конкретную медорганизацию.

Женщина обратилась в суд, по её мнению, достаточно предоставить информацию от врача, а частную клинику она может выбрать самостоятельно.

Верховный суд оставил в силе существующий порядок направления на УЗИ.

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