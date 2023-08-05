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Терапевт Елфимова: избыток витамина D проявляется повышением давления и мышечной слабостью

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Анастасия Румянцева
Терапевт Ирина Елфимова заявила в беседе с RT, что взрослым людям рекомендуется в профилактических мерах принимать витамин D в период с октября по апрель. Однако врач при этом посоветовала сдавать анализы на содержание этого витамина в организме, чтобы избежать нежелательных последствий.
Терапевт Елфимова: избыток витамина D проявляется повышением давления и мышечной слабостью
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  • © Kunlathida Petchuen

Эксперт объяснила, что витамин D помогает наладить основные процессы в организме, участвует в кальциево-фосфорном обмене, способствует улучшению всасывания кальция.

«Потому нехватка витамина D приводит к остеопорозу. Также витамин D уменьшает риск появления аутоиммунных заболеваний (рассеянный склероз, ревматоидный артрит и другие). Достаточное количество витамина обеспечивает хорошую работу иммунитета. При выраженном дефиците витамина D может развиваться мышечная слабость, миопатия», — заявила терапевт онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu.

По словам собеседницы RT, при беременности витамин D помогает избежать преждевременных родов, инфекций и других осложнений. Также витамин помогает наладить работу сердца, уменьшает воспалительные процессы.

«Переизбыток витамина D может приводить к появлению нежелательных проблем. Среди них: чрезмерное накопление кальция (что способно привести к отложению кальция в мягких тканях организма), повышение артериального давления, рвота, диарея, мышечная слабость. При этом симптомы гипервитаминоза проявляются спустя длительное время (до нескольких месяцев), потому нередко нежелательные симптомы путают с пищевым отравлением», — заключила Елфимова. 

Ранее врач-диетолог, член Национального общества диетологов Наталья Круглова рассказала в беседе с RT, как стоит питаться в период жаркой погоды. 

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