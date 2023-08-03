Врач Горина: употребление вишни и киви может улучшить качество сна
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Неправильная диета может спровоцировать бессонницу, сообщила она в интервью «Газете.Ru».
Продукты с кофеином, вредные жиры и быстрые углеводы могут активизировать работу мозга или перегрузить пищеварительную систему, из-за чего заснуть будет трудно, сказала Горина.
По её словам, к продуктам и напиткам, способствующим крепкому сну, относятся индейка, бананы и молоко, поскольку они богаты триптофаном, влияющим на выработку гормона сна мелатонина.
Кроме того, вишня и киви — одни из немногих природных источников мелатонина, который часто назначают в качестве снотворного, заключила врач.
Ранее директор Центра проблем финансирования организаций здравоохранения финансового университета при правительстве России кандидат медицинских наук Андрей Рагозин в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал о преимуществах телемедицины. По его словам, это очень важный вид помощи, особенно для жителей удалённых населённых пунктов.