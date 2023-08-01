Хирург Раднаев поделился связанными с извлечением инородного тела случаями из практики

Доктор наук, профессор, хирург Владимир Раднаев в беседе с RT рассказал об интересных и запоминающихся случаях из своей хирургической практики.

Хирург рассказал, что у одного из своих пациентов он извлёк осколки мины, на которой тот подорвался на Украине в 43-м году, будучи ещё ребёнком.

«Когда я работал районным хирургом, ко мне поступил пациент с остеомиелитом кости, с гниющим большим пальцем ноги. Он в 43-м году мальчиком на Украине на мине подорвался. Около кости начал гнить (осколок. — RT). Я его прооперировал, почистил кость. Другой осколок оказался в грудной клетке, в лёгких. Он подорвался в 43-м году, а я его оперировал в 83-м году. Сорок лет осколки (в теле пациента. — RT) были», — отметил Раднаев.

Он также рассказал о ещё одной запомнившейся истории, связанной с операцией заключённого. По его словам, к нему как-то поступил больной с кровотечением, которое произошло из-за проглоченной им арматуры.

«(Арматура. — RT) проткнула желудок, начался перитонит, было тяжелейшее кровотечение», — добавил специалист.

В заключение Раднаев вспомнил, как однажды во время операции на сердце ему пришлось семь часов «стоять и качать сердце» пациента.

«Был случай пулевого ранения сердца. Я его зашил. Пулевое ранение — оно сквозное, и зона молекулярного сотрясения большая, рана большая, и зашить её очень сложно бывает... Я захватил большую площадь и завязал проводящие пути. И когда я завязал, его сердце начало очень медленно биться. В это время ему нужно было бы внедрить кардиостимулятор. А это было в 90-х годах, где в районе стимулятор? Вот я стоял и семь часов сердце подкачивал (вручную. — RT). Потому что, когда перестанешь качать, ритм очень медленный становился», — рассказал врач.

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